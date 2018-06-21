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У полтавского бизнесмена «увели» 20 тонн масла

21.06.2018 09:55

Группа мошенников украла фуру с маслом на сумму более 700 тыс. гривен в Кировоградской области. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.

У полтавского бизнесмена украли масло на более 700 тыс. гривен

Злоумышленники узнали о закупке предпринимателем из Полтавы 20 тонн сливочного масла и уговорили экспедитора изменить маршрут и отгрузили продукции на территории Светловодского района.

Сообщение о происшествии поступило в Светловодское отделение полиции. С заявлением о преступлении обратился частный предприниматель и рассказал, что экспедитора, который работал по найму, неизвестные лица уговорили отвезти оплаченный им товар не по месту назначения.

Отреагировав на сообщение, работники Светловодского отдела полиции выехали по адресу, указанному представителем потерпевшей стороны. В помещении склада правоохранители обнаружили и изъяли значительную часть вещественных доказательств - 13 тонн продукции.

Несколько тонн от общего количества злоумышленники успели загрузить в два микроавтобуса и скрыться.

Определившись с возможным направлением движения подозреваемых, работники Светловодского отдела полиции отправились в Полтавскую область. И по месту жительства лица оставаться не стали. Всех четырех злоумышленников полицейские остановили с помощью коллег с Сумщины уже на территории другой области.

Подозреваемыми оказались жители Кременчуга. Организатором мошеннической "схемы" выступил 32-летний не судимый гражданин, приспешниками - двое ранее судимых за особо тяжкие преступления его знакомых и их несовершеннолетний родственник.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК Украины. За содеянное лицам грозит наказание в размере от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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