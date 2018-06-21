До 11 років засуджено миколаївського бойовика терористичної організації «ДНР»

Правоохоронці встановили, що уродженець Миколаєва у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань. Там він проходив «службу» у так званій «Першій Слов’янській бригаді» командиром розрахунку самохідної артилерійської установки та в «республіканській гвардії» на посаді стрільця. Зловмисник зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Бойовика визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України

