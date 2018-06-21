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Колишній бойовик «ЛНР» підтвердив присутність військових Росії на тимчасово окупованих територіях

21.06.2018 10:15

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області викрили колишнього бойовика терористичної організації «ЛНР». Він надав свідчення присутності російських військових на тимчасово окупованих територіях.

Оперативники спецслужби встановили, що харків’янин у квітні 2017 року приєднався до незаконного збройного формування бойовиків. Він проходив «службу» в одному з терористичних батальйонів на території тимчасово окупованого Алчевська на посаді механіка-водія БМП. Зловмисник у складі незаконного збройного формування брав учать у протистоянні поблизу лінії розмежування.

СБУ

У червні 2018 року бойовик вирішив покинути лави бандугруповання, через тиск з боку терористів, та повернувся на Харківщину. Співробітники СБ України оперативно встановили та затримали колишнього бойовика.

Зловмисник надав СБУ свідчення стосовно участі російських військових у збройному конфлікті на сході країни. За його словами, російські війська розміщуються у так званому "другому ешелоні" від лінії зіткнення і надають вогневу підтримку з важкого озброєння по позиціях українських військових. Крім того, російські офіцери виконують функції «спостерігачів» за діяльністю збройних підрозділів терористів.

Він також повідомив, що основним мотивом вступу до бандформувань для більшості є матеріальна вигода. Але незаконні збройні підрозділи укомплектовані лише на п`ятдесят відсотків, а ватажками є особи з кримінальним минулим. Матеріальні ресурси та боєприпаси розкрадаються.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Служба безпеки України продовжує документування злочинів російських військових на Донбасі, у Сирії та інших країнах для передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій. 

Прес-центр СБ України

 

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