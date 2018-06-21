В России задержан многодетный таксист, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей в Братске Иркутской области в начале июня, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, 9-летняя Алина Шакирова 9 июня гуляла в городском парке "Металлург". Вечером свидетели видели, как девочка заходила в магазин "Облака", после чего направилась в сторону своего дома. Однако домой ребенок так и вернулся.

В поисках пропавшей девочки принимали участие более 500 человек, в том числе сотрудники Росгвардии и волонтеры. Был создан штаб, курирующий поисковую операцию. Расследованием занималась следственно-оперативная группа опытных следователей, криминалистов и представителей ГУ МВД по Иркутской области, направленная в Братск из Главного управления криминалистики СК и аппарата Следственного управления.

Девочку искали круглосуточно. Следователи отрабатывали несколько версий произошедшего. Было проведено более тысячи обходов домов, гаражных кооперативов, дачных участков. Допросили свыше 500 человек, включая родственников и одноклассников Алины, а также около 40 лиц, ранее судимых за преступления против несовершеннолетних, и людей, имеющих психические заболевания.

Участники поисковой операции также осмотрели более 300 колодцев, свыше 200 подвальных помещений, изъяли более 50 видеорегистраторов и жестких дисков.

В братском следственном отделе СК "Интерфаксу" сообщили, что с момента объявления девочки в розыск было проанализировано свыше 600 часов видеосъемки, в результате удалось вычислить автомобиль подозреваемого.

"Сотрудники уголовного розыска и СК нашли 50 автомашин, водители которых могли иметь отношение к пропаже девочки, и проверили алиби каждого, остановившись на одном человеке", - сказал сотрудник отдела.

Полиция задержала 43-летнего жителя Братска, который мог иметь отношение к исчезновению ребенка. На допросе подозреваемый признался, что убил девочку, и показал место, где спрятал ее тело. Накануне было обнаружено тело Алины Шакировой с признаками насильственной смерти.

Мэр Братска Сергей Серебренников на своей странице в Facebook сообщил, что тело убитой девочки нашли недалеко от трассы "Вилюй". Глава города выразил соболезнования семье и близким погибшей, сообщает Irk.ru. Градоначальник обратился в региональный СК и полицию с предложением наградить сотрудников, которые отличились во время поисков.

По данным издания "Вечерний курьер", задержанный оказался многодетным отцом: у мужчины трое детей, в том числе двое несовершеннолетних. Злоумышленник работал на городском такси. Преступник напал на возвращавшуюся с прогулки Алину, затащил ее в машину, изнасиловал и убил, говорится в сообщении. Затем убийца отвез тело в безлюдное место и спрятал его.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). // NEWSru.com