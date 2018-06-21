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АЗС под Киевом загорелась из-за горе-водилы, забывшего вытащить «пистолет» (видео)

21.06.2018 10:45

Виновник пожара скрылся с места происшествия.

На АЗС "БРСМ-Нафта", которая находится на трассе Киев - Житомир, в 23:46 водитель решил обслужить себя сам.

Стала известна причина пожара на АЗС под Киевом / Скриншот

Он вставил пистолет в горловину топливного бака, после чего забыл вытащить его и начал движение в сторону выезда с АЗС, в результате чего топливораздаточная колонка была сорвана с крепежей, упала и началась утечка газа. Затем, как пишет dtp.kiev.ua, произошло возгорание, после которого загорелось оборудование. 

Отмечается, что благодаря установленной противопожарной системе огонь был потушен в течение 11 минут.

"Виновник скрылся с места происшествия. Сейчас на месте работает полиция", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (уничтожение и повреждение чужого имущества общественно опасным способом). // УНИАН

 

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