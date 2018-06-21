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На Житомирщині викрито механізм легалізації та експорту незаконних лісо- та пиломатеріалів

21.06.2018 10:55

Співробітники Служби безпеки України викрили на Житомирщині механізм легалізації незаконно вирубаної деревини.

Правоохоронці встановили, що впродовж року група ділків із Житомира скуповувала у «чорних лісорубів» незаконно вирубану у держлісгоспах області соснову деревину. Для оформлення супровідної документації зловмисники використовували реквізити та штампи фіктивних фірм та фізичних осіб. Легалізовані таким чином лісоматеріали експортувались закордон, переважно до країн Європейського Союзу, Близького Сходу та Північної Азії.

СБУ

Співробітники спецслужби встановили, що тільки з початку року ділки встигли експортувати пиломатеріалів на більше ніж десять мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків у офісі комерсантів та на підпільній пилорамі правоохоронці виявили «чорну» бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, банківські картки та інші матеріали, що доводять здійснення оборудок. Також було вилучено понад сто кубів кругляка і соснових пиломатеріалів, мінімальна вартість яких становить понад триста п`ятдесят тисяч гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 358 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для з`ясування завданих державі збитків.

Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції.

Прес-центр СБ України
 

 

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