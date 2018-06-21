Пара россиян «под кайфом» и с мачете пыталась прорваться на прием к губернатору

Правоохранительные органы Петропавловска-Камчатского задержали двух молодых людей - мужчину и женщину - которые пытались попасть на прием к главе региона, как полагают, находясь под действием наркотиков. Об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, инцидент произошел еще 19 июня. 32-летний мужчина и 31-летняя женщина подъехали к зданию краевого правительства и выложили на капот автомобиля мачете и какие-то ножи, сообщает "Камчатка-Информ".

Когда губернатор Владимир Илюхин подъехал к зданию администрации, молодые люди обратились к нему и потребовали немедленно созвать международную пресс-конференцию, на которой они намеревались рассказать о национальной угрозе.

Губернатор пригласил молодых людей войти в здание. Затем он попросил их подождать в холле, а сам вызвал охрану. После этого необычных посетителей передали полиции. Очевидцы утверждают, что молодые люди рассказали правоохранителям, что тот мужчина, с которым они встречались, вовсе не губернатор, а совсем другой человек. Также они заявили, что находятся в состоянии наркотического опьянения, так как их "пытались отравить наркотиками" и измазали ими всю их машину.

Молодых людей отвезли в наркологический диспансер на медосвидетельствование. Результаты анализов будут готовы через 10 суток. В случае выявления в них следов наркотиков к нарушителям могут быть применены санкции. Наказание за появление в общественном месте в состоянии наркотического опьянения предусматривает штраф до 1000 рублей или арест до 15 суток. Впрочем, пока "герои" истории находятся на свободе.

По данным источников "Камчатка-Информ", участвовавший во встрече с губернатором молодой человек ранее был судим за употребление и распространение наркотиков, а также лишен прав на управление транспортными средствами за вождение в состоянии наркотического опьянения.

По имеющимся данным, за сутки до встречи с губернатором он в невменяемом состоянии ездил на белой иномарке по пешеходной зоне у стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского, а затем был задержан сотрудниками ДПС у стадиона "Спартак" и отправлен на медосвидетельствование.

ИА "Кам 24" утверждает, что 18 июня данный водитель был задержан на улице Ленинградской. Тогда он тоже вел себя странно: по одним данным, требовал встречи с губернатором, по другим - называл себя его внуком.

Пока шли разбирательства, на дороге скопилась пробка. Очевидцы сняли фрагмент инцидента на видео. Оно активно распространяется в соцсетях.

Официального подтверждения встречи губернатора со странными молодыми людьми получить не удалось. В пресс-службе губернатора журналистам заявили, что "на прием к губернатору наркоманы не приходили". // NEWSru.com