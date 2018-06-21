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Співробітника колонії на Хмельниччині викрили на постачанні наркотиків засудженим

21.06.2018 11:15

Детективи з Головного управління Національної поліції Хмельницької області разом з працівниками СБУ викрили та затримали працівника Райківецької виправної колонії, який систематично постачав ув’язненим наркотичні засоби та психотропні речовини.

Правоохоронці з’ясували, що один з інспекторів колонії регулярно на замовлення засуджених за окрему плату проносив на територію виправної установи важкі наркотики. За свої послуги брав по 300 гривень за одну «доставку».

нарко

Безпосередньо під час затримання на контрольно-пропускному пункті під час чергової спроби пронести порцію наркотичних засобів у виправний заклад, у чоловіка вилучили пакунок з метадоном (близько 15 доз), який він доставляв одному з постійних «клієнтів».

У цей день наглядач перебував на добовому чергуванні і згідно з графіком мав здійснювати планові обшуки камер.

До речі, молодик, якому лише в січні цього року виповнилося 18, влаштувався на роботу у колонію лише кілька місяців тому.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.

Чоловікові оголошено про підозру. Підозрюваний взятий під варту в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області

 

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