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Адвоката підозрюють у вчиненні корупційних правопорушень, що спричинили мільйонний збиток

21.06.2018 11:25

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення фактів корупційних правопорушень, у тому числі у сфері приватного права.

У середу, 20 червня 2018 року, прокурором Хмельницької області Олегом Синишиним одному із адвокатів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, яке за процесуального керівництва Хмельницької місцевої прокуратури здійснюється слідчим відділом Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в області, встановлено, що адвокат, перебуваючи у 2012 році на посаді юрисконсульта в одній із банківських установ, від імені начальника відділу банку склав завідомо неправдивий офіційний документ – лист з проханням зняти заборону відчуження нерухомого майна, який підписав, завірив печаткою та надав нотаріусу.

На підставі цього листа приватним нотаріусом із державних реєстрів вилучено відповідні записи.

В результаті таких неправомірних дій службовця банку, чотирьохкімнатна квартира у м. Хмельницькому вартістю близько 1 млн грн, яка перебувала в іпотеці банку для забезпечення виконання місцевою мешканкою та її чоловіком грошових зобов’язань за отриманими ними кредитами в розмірі понад 183 тис доларів США, була відчужена власниками на користь третіх осіб.

Отриманими від реалізації майна грошовими коштами боржники розпорядилися на власний розсуд, а не для погашення заборгованості по кредитним зобов'язанням. Внаслідок цього, через позбавлення банківської установи можливості звернути стягнення на предмет іпотеки, інтересам юридичної особи спричинено тяжкі наслідки.

Наразі у кримінальному провадженні тривають слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне, неупереджене дослідження усіх обставин злочинів та завершення досудового розслідування.

Прес-служба прокуратури Хмельницької області

 

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