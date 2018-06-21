В РФ экс-директора бассейна, виновного в 69 эпизодах насилия над детьми, посадили на 23 года

Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Рукосуев, который ранее занимал должность директора иркутского бассейна «Спартак», признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет, а также статьей о развратных действиях.

Рукосуеву также назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, после освобождения ему нельзя будет работать с детьми в течение 15 лет, сообщили в пресс-службе суда.