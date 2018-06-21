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В РФ экс-директора бассейна, виновного в 69 эпизодах насилия над детьми, посадили на 23 года

21.06.2018 11:35

Ленинский районный суд Иркутска приговорил местного жителя Эдуарда Рукосуева к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми.

Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Рукосуев, который ранее занимал должность директора иркутского бассейна «Спартак», признан виновным в 69 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей о половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом младше 16 лет, а также статьей о развратных действиях.

Рукосуеву также назначено принудительное лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, после освобождения ему нельзя будет работать с детьми в течение 15 лет, сообщили в пресс-службе суда.

  • Эдуард Рукосуев был уволен из бассейна «Спартак» летом 2015 года. Против него возбудили дело о растрате, а затем также о сексуальном насилии над несовершеннолетними, которые посещали секцию плавания под его руководством, выезжали с ним на соревнования и спортивные сборы.
  • Рукосуева обвиняли в 30 эпизодах съемок порнографии с участием несовершеннолетних, 25 эпизодах действий сексуального характера в отношении детей до 14 лет, шести эпизодах сексуальных контактов с подростками до 16 лет и восьми эпизодах развратных действий. // Медуза

 

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