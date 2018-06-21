На Миколаївщині посадовця Первомайської РДА затримано за вимагання хабара

20 червня 2018 року під процесуальним керівництвом Первомайської місцевої прокуратури працівниками Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Нацполіції України та слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції в області затримано головного спеціаліста – державного реєстратора структурного підрозділу Первомайської районної державної адміністрації за отримання неправомірної вигоди у розмірі 6 тис грн.

Зазначені кошти посадовець упродовж січня – червня поточного року вимагав від громадянки за безперешкодну реєстрацію договорів оренди земельних ділянок.

Державного реєстратора затримано у порядку ст. 208 КПК України.

На даний час процесуальним керівником Первомайської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням) та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Прес-служба прокуратури Миколаївської області