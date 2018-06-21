На Львовщине в канализации погибли двое мужчин

Жильцы одного из частных домов пытались очистить канализационный колодец, но надышались ядовитыми парами

В поселке Кулыкив Львовской области в канализационном колодце погибли два человека.

"20 июня, около 22:05, во время проведения работ по очистке канализационного колодца во дворе частного дома, получили смертельное отравление, вероятно, парами канализационных газов двое жильцов дома", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.

Одному из погибших было 54 года, второму всего 27 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Сегодня