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На Львовщине в канализации погибли двое мужчин

21.06.2018 12:05

Жильцы одного из частных домов пытались очистить канализационный колодец, но надышались ядовитыми парами

В поселке Кулыкив Львовской области в канализационном колодце погибли два человека.

Люди чистили канализацию Фото: in4o.ru

"20 июня, около 22:05, во время проведения работ по очистке канализационного колодца во дворе частного дома, получили смертельное отравление, вероятно, парами канализационных газов двое жильцов дома", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.

Одному из погибших было 54 года, второму всего 27 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Сегодня

 

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