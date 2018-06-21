На Львовщине в канализации погибли двое мужчин

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Жильцы одного из частных домов пытались очистить канализационный колодец, но надышались ядовитыми парами
В поселке Кулыкив Львовской области в канализационном колодце погибли два человека.
"20 июня, около 22:05, во время проведения работ по очистке канализационного колодца во дворе частного дома, получили смертельное отравление, вероятно, парами канализационных газов двое жильцов дома", – сообщает департамент гражданкой защиты ЛОГА.
Одному из погибших было 54 года, второму всего 27 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются. // Сегодня
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