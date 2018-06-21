Современные LED модули: разновидности и особенности применения светодиодной продукции

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Светодиодные модули применяются для производства вывесок, бегущих строк, видеобордов, ситилайтов и другой светодиодной продукции, которая отличается компактностью, долговечностью и простым управлением.
Специалисты компания Flylights, которая занимается производством и продажей светодиодной продукции, и сдает в аренду LED экраны различного размера и типа, рассказывают, об особенностях такой продукции..
Современные LED модули представляют собой устройство, оснащенное светодиодами, расположенных на плате, которая в свою очередь помещается в герметичный корпус.
Светодиодные модули бывают:
Монохромные LED модули состоят из светодиодов одного цвета, доступные цвета - белый, зеленый, красный, синий, желтый.
Полноцветные модули могут состоят из светодиодов трех цветов - красного, синего и зеленого. Благодаря им можно создавать все цвета видимого спектра и транслировать красочную картинку или графику.
Светодиодные модули характеризуются:
В зависимости от уровня защиты корпуса (IP 43 или IP65) модули можно размещать как в помещении, так и на улице.
С помощью полноцветных внутренних модулей можно создавать светодиодные конструкции, благодаря которым можно привлечь большее количество посетителей и выгодно выделиться на общем фоне.
С помощью монохромных модулей можно собирать бегущую строку, которая имеет компактный размер и способна показывать аудитории большой объем информации в единицу времени. Цвет шрифта может быть однотонным или комбинированным, если применить модули разного цвета в одной вывеске.
Светодиодные модули, предназначены для наружного размещения, имеют более высокий класс защиты, по сравнению с изделиями для помещений.
Это класс IP 65, благодаря которому LED конструкция может эффективно работать в температурном диапазоне от - 40 до + 50 градусов по Цельсию, при проливном дожде или снегопаде, а также она устойчива к вибрациям.
Более подробная информация об аренде LED экранов на странице интернет-представительства компании.
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