Современные LED модули: разновидности и особенности применения светодиодной продукции

Светодиодные модули применяются для производства вывесок, бегущих строк, видеобордов, ситилайтов и другой светодиодной продукции, которая отличается компактностью, долговечностью и простым управлением.

Специалисты компания Flylights, которая занимается производством и продажей светодиодной продукции, и сдает в аренду LED экраны различного размера и типа, рассказывают, об особенностях такой продукции..

Конструктивные особенности

Современные LED модули представляют собой устройство, оснащенное светодиодами, расположенных на плате, которая в свою очередь помещается в герметичный корпус.

Светодиодные модули бывают:

монохромными;

полноцветными.

Монохромные LED модули состоят из светодиодов одного цвета, доступные цвета - белый, зеленый, красный, синий, желтый.

Полноцветные модули могут состоят из светодиодов трех цветов - красного, синего и зеленого. Благодаря им можно создавать все цвета видимого спектра и транслировать красочную картинку или графику.

Светодиодные модули характеризуются:

низким потреблением электрической энергии;

высоким качеством изображения;

компактностью;

легким управлением;

долгим сроком службы (около 10 лет);

экологичностью;

широким температурным режимом эксплуатации (от -40 до +50 градусов).

В зависимости от уровня защиты корпуса (IP 43 или IP65) модули можно размещать как в помещении, так и на улице.

Модули для помещений

С помощью полноцветных внутренних модулей можно создавать светодиодные конструкции, благодаря которым можно привлечь большее количество посетителей и выгодно выделиться на общем фоне.

С помощью монохромных модулей можно собирать бегущую строку, которая имеет компактный размер и способна показывать аудитории большой объем информации в единицу времени. Цвет шрифта может быть однотонным или комбинированным, если применить модули разного цвета в одной вывеске.

Наружные модули

Светодиодные модули, предназначены для наружного размещения, имеют более высокий класс защиты, по сравнению с изделиями для помещений.

Это класс IP 65, благодаря которому LED конструкция может эффективно работать в температурном диапазоне от - 40 до + 50 градусов по Цельсию, при проливном дожде или снегопаде, а также она устойчива к вибрациям.

Более подробная информация об аренде LED экранов на странице интернет-представительства компании.