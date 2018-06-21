У Києві викрито групу компаній на незаконному наданні страхових послуг росіянам

У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою під час реалізації комплексу заходів, спрямованих на захист об’єктів критичної інфраструктури у фінансовій сфері, припинили протиправну діяльність групи компаній, які надавали страхові послуги громадянам Російської Федерації та мешканцям тимчасово анексованого Криму.

Правоохоронці встановили, що для отримання ліцензії ділки сформували фіктивну балансову вартість грошових активів за рахунок так званих «сміттєвих» цінних паперів на суму понад триста мільйонів гривень. Зловмисники також додали до своїх активів земельні ділянки на території однієї з областей України, завищивши їх ціну на дві тисячі відсотків.

В орендованому приміщенні в центрі Києва організатори облаштували кол-центр, який, зокрема, обслуговував клієнтів страховиків країни-агресора. Операторами ділки працевлаштовували студентів столичних вишів, які працювали за символічну оплату без дотримання вимог чинного трудового законодавства.

Під час санкціонованих слідчих дій у офісі «страховиків» співробітники СБ України вилучили фінансово-господарську документацію та електронні носії інформації, документи, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів справи. Правоохоронці також виявили обладнання для функціонування кол-центру, через який здійснювалося дистанційного обслуговування громадян Російської Федерації та мешканців тимчасово анексованого Криму.

Наразі, за результатами ініційованих СБУ перевірок, Нацкомфінпослуг України анулювала тридцять дві ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, зокрема обов’язкових та добровільних видів страхування.

У рамках відкритого прокуратурою м. Києв кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

Прес-центр СБ України