«Активисты», опять ломившиеся в Киевраду, выломали дверь

Потасовка между активистами и охраной произошла в кулуарах здания Киевского городского совета на улице Крещатик, 36.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На заседании в четверг депутаты намерены рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

С 9:30 в Киевсовет начали прибывать активисты, которые требуют разорвать договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов.

Около 150 людей находятся под зданием Киевсовета, некоторые их них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания, где произошла потасовка между ними и представителями полиции.

В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу.

На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности.