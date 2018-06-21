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«Активисты», опять ломившиеся в Киевраду, выломали дверь

21.06.2018 12:29

Потасовка между активистами и охраной произошла в кулуарах здания Киевского городского совета на улице Крещатик, 36.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

На заседании в четверг депутаты намерены рассматривать вопрос музеефикации найденных в ходе раскопок на Почтовой площади исторических артефактов.

С 9:30 в Киевсовет начали прибывать активисты, которые требуют разорвать договор с застройщиками инвесторов и создать музей на месте найденных артефактов.

Около 150 людей находятся под зданием Киевсовета, некоторые их них попытались проникнуть в кулуары на четвертом этаже здания, где произошла потасовка между ними и представителями полиции.

В ходе потасовки активисты выломали дверь, ведущую в кулуары и прорвались к сессионному залу.

На данный момент в кулуарах находится около 150 человек при максимально разрешенных 60 по нормам пожарной безопасности. 

 

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