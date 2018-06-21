Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Миколаївщині припинено діяльність агентурної мережі, створеної представниками Генштабу ЗС Росії

21.06.2018 12:51

Співробітники контррозвідки спецслужби та Управління СБУ у Миколаївській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі, створеної представниками ГУ Генштабу Збройних сил Російської Федерації.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України, оперативники СБУ задокументували протиправну діяльність групи мешканців Миколаєва, які сприяли російській спецслужбі у проведенні підривної діяльності проти нашої країни.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України встановили, що зловмисники за завданням російської військової розвідки створили розгалужену агентурну мережу з місцевих мешканців, які, зокрема, здійснювали збір розвідувальної інформації про суспільно-політичну обстановку у Миколаєві, діяльність місцевих патріотичних організацій та їх активістів, дислокацію та переміщення підрозділів ЗС України, військової техніки, їх залучення до проведення операції Об'єднаних сил на сході України.

Фото Служба безпеки України.

Отримані дані організатори мережі передавали куратору з російської спецслужби за допомогою закритих каналів зв’язку.

Фото Служба безпеки України.

Під час обшуків за місцями проживання організаторів і учасників агентурної мережі ГУ ГШ ЗС РФ співробітники спецслужби виявили та вилучили засоби зв'язку, які використовувалися для контактів з російськими розвідниками, комп'ютерну техніку та електронні носії інформації, на яких оброблялися зібрані відомості, рукописні чорнові записи щодо діяльності місцевих патріотичних організацій та пересування військової техніки, кількості особового складу військових частин, які дислокуються у Миколаєві. У зловмисників також вилучена незареєстрована зброя, набої різного калібру, вибухові пристрої, карта Миколаївської області з відмітками залізничних мостів, топографічні карти Миколаївської та Херсонської областей, велика кількість російської символіки та агітаційних матеріалів.

Вилучені матеріали долучені до кримінального провадження як докази.

Оперативники спецслужби затримали двох організаторів мережі, їм оголошено підозри в скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на шістдесят днів.

Стосовно інших учасників агентурної мережі будуть прийняті окремі процесуальні рішення.

Тривають слідчо-оперативні дії. 

Служба безпеки України

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...