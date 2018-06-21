В России майор полиции выпрыгнула со второго этажа и сломала ноги испугавшись анализа на алкоголь

Майор полиции, специалист группы анализа, планирования и учета совершила проступок – выпила на рабочем месте. Возможно, правоохранитель подняла стакан за победу сборной России, или решила успокоить свои нервы, однако это не понравилось ее коллегам, которые стали фиксировать факт морального разложения майора.

Испугавшись «продувки», женщина выпрыгнула из окна своего кабинета, который находился на втором этаже. Майор сломала обе ноги.

При освидетельствовании у нее обнаружили 0,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что не является даже легкой степенью опьянения. Коллеги, как говорится, перебдели.