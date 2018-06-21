Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В России майор полиции выпрыгнула со второго этажа и сломала ноги испугавшись анализа на алкоголь

21.06.2018 13:02

В отделе полиции Железнодорожного района Барнаула произошла шокирующая история, которую рассказал телеграм-канал «112».

Майор полиции, специалист группы анализа, планирования и учета совершила проступок – выпила на рабочем месте. Возможно, правоохранитель подняла стакан за победу сборной России, или решила успокоить свои нервы, однако это не понравилось ее коллегам, которые стали фиксировать факт морального разложения майора.

Испугавшись «продувки», женщина выпрыгнула из окна своего кабинета, который находился на втором этаже. Майор сломала обе ноги.

При освидетельствовании у нее обнаружили 0,28 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что не является даже легкой степенью опьянения. Коллеги, как говорится, перебдели.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...