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Увага! Розшук неповнолітньої (фото)

21.06.2018 13:13

 Шептицька Софія Вікторівна, 22.08.2003 року народження, 17.06.2018 пішла з дому (Фастівський район, смт.Борова) до подруги (Київ) та досі не повернулась. 

На вигляд 15-16 років, зріст близько 175 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве середньої довжини, очі блакитні, обличчя овальне.

Фото Киев Оперативный.

Була одягнена у: чорну футболку (майку), чорну юбку з білими полосками, кросівки зеленого кольору. На лівій руці має татуювання “NOV LIVE”.

Фото Киев Оперативный.

У випадку виявлення, будь ласка, терміново зателефонуйте 102 або зверніться до Подільсього УП. Дякуємо. //  Киев Оперативный

 

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