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Рада приняла закон о создании Антикоррупционного суда

21.06.2018 13:46

Непосредственно до этого депутаты включили документ в повестку дня сессии 245 голосами

Верховная Рада Украины приняла закон № 8497 о создании Высшего антикоррупционного суда. "За" проголосовали 265 народных депутатов.

112.ua

Документ содержит две статьи. Первая из них - “Образовать Высший антикоррупционный суд”.

Согласно второй, местонахождение, территориальная юрисдикция и статус Высшего антикоррупционного суда определяются законом "О Высшем антикоррупционном суде".

Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации.

Верховная Рада приняла закон об Антикоррупционном суде 7 июня 315 голосами народных депутатов.

Закон предусматривает создание суда, который будет рассматривать дела, подследственные НАБУ. Суд сможет начать работу, когда назначат как минимум 35 судей. Отбор судей будет проводить ВККС с помощью Общественного совета международных экспертов. Такими экспертами могут стать как иностранцы, так и граждане Украины. ВККС и международные эксперты на совместном заседании смогут принять решение о том, что кандидат не имеет права занимать должность судьи в Антикоррупционном суде.

Закон об Антикоррупционном суде вступил в силу 14 июня. Это означает, что до 14 июня 2019 года Антикоррупционный суд должен быть создан.

Процедурой предусмотрено внесение в Раду президентского законопроекта непосредственно о создании нового суда. Президент Украины Петр Порошенко 19 июня зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда. Профильный комитет рекомендовал парламенту принять президентский законопроект. // 112.ua

 

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