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На одесском пляже задержали квартирного вора из Славянска

21.06.2018 13:57

Домушник находился под воздействием наркотиков.

Как сообщил Odessa.online источник в полиции, вчера, 20 июня, на пляже Ланжерон полицейские остановили мужчину, который был с явными признаками наркотического опьянения.

вор

Задержанного доставили на станцию туристической полиции »Лонжерон.

Во время проверки правоохраните установили, что, кроме увлечения наркотиками, «пляжник» ещё занимается квартирными кражами и находится в розыске Славянским ОП ГУНП В Донецкой области по ч.3 ст.185 УК Украины.

 

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