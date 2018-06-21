На одесском пляже задержали квартирного вора из Славянска

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Домушник находился под воздействием наркотиков.
Как сообщил Odessa.online источник в полиции, вчера, 20 июня, на пляже Ланжерон полицейские остановили мужчину, который был с явными признаками наркотического опьянения.
Задержанного доставили на станцию туристической полиции »Лонжерон.
Во время проверки правоохраните установили, что, кроме увлечения наркотиками, «пляжник» ещё занимается квартирными кражами и находится в розыске Славянским ОП ГУНП В Донецкой области по ч.3 ст.185 УК Украины.
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