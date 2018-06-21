На одесском пляже задержали квартирного вора из Славянска

Как сообщил Odessa.online источник в полиции, вчера, 20 июня, на пляже Ланжерон полицейские остановили мужчину, который был с явными признаками наркотического опьянения.

Задержанного доставили на станцию туристической полиции »Лонжерон.

Во время проверки правоохраните установили, что, кроме увлечения наркотиками, «пляжник» ещё занимается квартирными кражами и находится в розыске Славянским ОП ГУНП В Донецкой области по ч.3 ст.185 УК Украины.