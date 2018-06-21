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На Харьковщине воры похитили у матери фермера денег на 19 миллионов и два килограмма золота

21.06.2018 14:08

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося

В Харьковской области неизвестные вынесли из дома фермера крупную сумму в иностранной и национальной валютах, а также золотые слитки. Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Фото: kremen.today

20 июня в полицию обратилась жительница Лозовой. Женщина 1963 года рождения рассказала, что в период с 09:00 до 15:30 неизвестные отжали раму металлопластикового окна и проникли в ее дом.

Злоумышленники вынесли из помещения $670 тысяч, 40 тысяч евро, 10 тысяч гривен и 2,2 килограмма золотых слитков. Заявительница сообщила, что украденное принадлежит ее 30-летнему сыну, который работает директором фермерского хозяйства.

Сейчас стражи порядка выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают круг лиц, причастных к инциденту.

 

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