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Пытал и... откачал всю кровь: в США сценариста признали виновным в зверском убийстве украинки

21.06.2018 14:19

 Ровно два года назад в Голливуде произошло жуткое преступление: нашу соотечественницу Яну Касьян, эмигрировавшую в США в 2014 году, нашли мертвой.

Сам факт смерти, конечно, печален, но подробности ее убийства (а это было именно оно) поистине ужасают: правоохранители установили, что перед смертью Яну избивали, пытали и насиловали, а после - откачали всю кровь.
 
Фото - nydailynews.com
 
Фото - nydailynews.com
 
Тогда же полиция арестовала бойфренда Яны, сценариста популярных комиксов «Синдром» Блейка Лейбела. Затем над ним начался суд, который, собственно, продлился целых два года и закончился только сейчас. Присяжные единогласно признали Лейбела виновным как в убийстве, так и в совершении того, что ему предшествовало. Теперь его ждет жизнь в тюрьме без возможности досрочного освобождения.
 
У Лейбела и Касьян осталась дочь, которая родилась всего за несколько недель до страшного события. Судя по всему, теперь ее опекуном будет мама Яны. // Медианяня по материалам hollywoodreporter.com
 
 

 

 

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