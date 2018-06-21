На Харьковщине экс-атаман казаков пропал с внедорожником и $50 тысячами

В Харькове разыскивают мужчину 1960 года рождения, который четыре дня назад пропал вместе с собственным джипом. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Гамзат Гаджиев вышел из дома 18 июня, сел в автомобиль Land Rover и с 11:00 перестал выходить на связь. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону +38 (050) 167-63-28. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили информацию о пропаже харьковчанина.

По информации из открытых источников, Гаджиев является активистом "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" и был атаманом Слободского казачьего округа. Кроме того, как удалось узнать NewsRoom, мужчина взял с собой $50 тысяч и личные документы.