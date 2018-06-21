Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

На Харьковщине экс-атаман казаков пропал с внедорожником и $50 тысячами

21.06.2018 14:30

Гамзат Гаджиев являлся атаманом Слободского казачьего округа

В Харькове разыскивают мужчину 1960 года рождения, который четыре дня назад пропал вместе с собственным джипом. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Фото: ХХ

Гамзат Гаджиев вышел из дома 18 июня, сел в автомобиль Land Rover и с 11:00 перестал выходить на связь. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефону +38 (050) 167-63-28. В отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили информацию о пропаже харьковчанина.

По информации из открытых источников, Гаджиев является активистом "Национальной ассоциации содействия борьбе с коррупцией и должностными преступлениями" и был атаманом Слободского казачьего округа. Кроме того, как удалось узнать NewsRoom, мужчина взял с собой $50 тысяч и личные документы.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...