В Харькове «блогерша на два миллиона» попалась пьяной за рулем и без документов (видео)

В Харькове правоохранители задержали за пьяное вождение автоблогера Анну Кривуц, более известную как danger.ann. Об этом на своей странице сообщила экс-коп Ляна Теремкова.

По предварительной информации, около 21:30 на улице Шевченко, 315 (рядом с управлением патрульной полиции) автомобиль Lexus на литовский номерах "догнал" Chevrolet Lacetti. Прибывшие на место инспекторы обнаружили за рулем "японца" Анну Кривуц с признаками алкогольного опьянения. В процессе составления админматериалов также выяснилось, что девушка не имеет при себе необходимых документов.

Сначала блогерша согласилась пройти освидетельствование на месте, однако после выразила желание сдать анализы в наркоцентре. Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, результаты показали наличие в крови 1,12 промилле алкоголя, что в 5,5 раз превышает установленную законом норму. В итоге копы составили на девушку три протокола: за нарушение ПДД, езду без документов и вождение в состоянии опьянения.

"Как же хорошо, что дети, которые подписаны на danger.ann, уже спали, а не переходили дорогу в том месте, где она пролетела бухая на красный сигнал светофора", - написала после освидетельствования Теремкова.

Стоит отметить, что блогерша на своей странице в Instagram сама рассказала, где пила накануне аварии. Девушка выложила несколько Stories, на которых она пьет коктейли в "Сафари" на улице Шевченко. Записи сделаны примерно за 6-7 часов до аварии.

После освидетельствования девушка на видео в своем Instagram призналась, что ДТП совершила именно она. При этом Кривуц начала убеждать своих подписчиков в том, что экспертиза была сфальсифицирована, потому что "невозможно сделать наркотест за 15 минут". Однако блогерша не упомянула, что ее кровь специалисты проверяли только лишь на наличие алкоголя.

"В "четверке" мне сказали, что нужно взять направление у лечащего врача. А ничего, что у меня есть только три часа после "продувки"? В общем, с независимой экспертизой не получится. Будем "качать" в суде", - сказала Анна.

Напомним, свое прозвище "блогерша на два миллиона" Кривуц получила после того, как ГФС выписала ей штраф на 1,75 миллиона гривен за нарушение таможенных правил при ввозе авто в страну. Кроме того, на своей странице Анна постоянно выкладывает видео, где она участвует в уличных гонках, а также в хамской манере общается с сотрудниками патрульной полиции. // Newsroom