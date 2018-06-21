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В России сына чиновницы «сделали сиротой» ради выхода на поле ЧМ-2018

21.06.2018 15:12

В Волгограде разгорелся очередной скандал, связанный с чемпионатом мира по футболу, проходящим в России. Спустя несколько дней после стартового матча между сборными Англии и Туниса выяснилось, что в церемонии вывода футболистов на поле перед игрой вместо воспитанника приюта участвовал сын местной чиновницы.

Одним из первых об инциденте сообщило издание "Высота 102". По его данным, подмену обнаружили жители города Камышин Волгоградской области.

Матч Тунис-Англия в Волгограде.

Именно воспитанник местного социально-реабилитационного центра оказался в числе победителей конкурса, который провел еще в апреле благотворительный Фонд Елены Исинбаевой. Мальчик был отобран по результатам написанного эссе. Однако позднее оказалось, что к центру он имеет весьма опосредованное отношение. Его мама работает в учреждении экономистом. По версии СМИ, ребенка "записали в сироты" специально ради участия в ЧМ.

О происшествии жители сообщили в Фонд Исинбаевой и в прокуратуру. В благотворительной организации заявили, что не знали, что мальчик "чей-то сын". Об этом пресс-секретарь благотворительного фонда Елены Исинбаевой Маргарита Барышева рассказала газете "Аргументы и факты".

Сейчас в камышинском социально-реабилитационном центре идут проверки. В связи с произошедшим у всех сотрудников потребовали объяснительные.

Газета отмечает, что помимо сына чиновницы чести вывести футболистов на поле удостоился и мальчик из детского дома Камышина. Но он вообще не смог выйти на стадион. Перед самым ответственным моментом ребенок, преодолевший перед этим дорогу от Камышина до Волгограда в почти 200 километров, расплакался, после чего его просто отстранили от участия в церемонии. // NEWSru.com

 

 

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