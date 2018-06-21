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Синоптики предупреждают о резком изменении погоды 22 июня

21.06.2018 15:24

В Киеве ожидаются грозы и сильный ветер

Синоптики предупреждают о резком изменении погодных условий в Украине завтра, 22 июня. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

www.mukachevo.net

"22 июня по Киеву днем грозы, шквалы 17-22 м/с. В Киевской области днем грозы, местами шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах сильные ливни, град. Ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м/с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областей сильные ливни", – говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 21 июня, на западе Украины пройдут дожди с грозами, на остальной территории страны жаркая погода без осадков. Максимальная температура воздуха составит +34 градуса. // 112.ua

 

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