«Аргентинец», занимавшийся групповым сексом с китаянкой в Москве, оказался... Самвелом Аратюняном

На справке о проведении оперативно-разыскных мероприятий, опубликованной Mash
в Twitter 21 июня, сказано о задержании 17 июня уроженца города Пятигорска Аратюняна Самвела Бокивеча.
"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавал себя за уроженца Аргентины и, разговаривая при этом по-армянски, склонил гражданку Китая Ван Нин к акту группового секса и в процессе данного акта производил фото- и видеосъемку", - говорится в отчете полицейских.
Что касается просьбы девушки удалить запись, Аратюнян пояснил, что не понял ее ввиду языкового барьера. А кроме того, по его словам, Ван Нин "была довольна и даже дала 30 долларов на коньяк".
Подозреваемый признал свою вину и отдал полицейским видеоматериалы, которые приобщили к делу о незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов.
Туристка из Китая обратилась к полицейским 18 мая и рассказала, что двумя днями ранее познакомилась с двумя болельщиками из Аргентины и приняла их приглашение к ним в номер отеля, где они втроем занялись групповым сексом. В этом плане никаких претензий к партнерам у Ван Нин не было, но, уходя из номера, она попросила одного из молодых людей, снявших видео, удалить его со смартфона. Приехав в свой отель, девушка поняла, что запись могут оставить и есть опасность, что ее опубликуют в интернете, поэтому и обратилась в полицию с просьбой найти ее бывших любовников и потребовать от них уничтожить видео. // NEWSru.com