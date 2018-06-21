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«Аргентинец», занимавшийся групповым сексом с китаянкой в Москве, оказался... Самвелом Аратюняном

21.06.2018 15:36

 Полицейские поймали "аргентинца", который записал на смартфон любовные утехи с китаянкой Ван Нин в компании другого товарища. "Оператор" отдал правоохранителям видеозапись, но самое интересное в том, что за аргентинца он себя, как оказалось, только выдавал.

На справке о проведении оперативно-разыскных мероприятий, опубликованной Mash в Twitter 21 июня, сказано о задержании 17 июня уроженца города Пятигорска Аратюняна Самвела Бокивеча.
 
"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавал себя за уроженца Аргентины и, разговаривая при этом по-армянски, склонил гражданку Китая Ван Нин к акту группового секса и в процессе данного акта производил фото- и видеосъемку", - говорится в отчете полицейских.
 
Что касается просьбы девушки удалить запись, Аратюнян пояснил, что не понял ее ввиду языкового барьера. А кроме того, по его словам, Ван Нин "была довольна и даже дала 30 долларов на коньяк".
 
Подозреваемый признал свою вину и отдал полицейским видеоматериалы, которые приобщили к делу о незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов.
 
Туристка из Китая обратилась к полицейским 18 мая и рассказала, что двумя днями ранее познакомилась с двумя болельщиками из Аргентины и приняла их приглашение к ним в номер отеля, где они втроем занялись групповым сексом. В этом плане никаких претензий к партнерам у Ван Нин не было, но, уходя из номера, она попросила одного из молодых людей, снявших видео, удалить его со смартфона. Приехав в свой отель, девушка поняла, что запись могут оставить и есть опасность, что ее опубликуют в интернете, поэтому и обратилась в полицию с просьбой найти ее бывших любовников и потребовать от них уничтожить видео. // NEWSru.com


 

 

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