«Аргентинец», занимавшийся групповым сексом с китаянкой в Москве, оказался... Самвелом Аратюняном

На справке о проведении оперативно-разыскных мероприятий, опубликованной Mash в Twitter 21 июня, сказано о задержании 17 июня уроженца города Пятигорска Аратюняна Самвела Бокивеча.

"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что он в составе группы лиц, находящихся с ним в приятельских отношениях, выдавал себя за уроженца Аргентины и, разговаривая при этом по-армянски, склонил гражданку Китая Ван Нин к акту группового секса и в процессе данного акта производил фото- и видеосъемку", - говорится в отчете полицейских.

Что касается просьбы девушки удалить запись, Аратюнян пояснил, что не понял ее ввиду языкового барьера. А кроме того, по его словам, Ван Нин "была довольна и даже дала 30 долларов на коньяк".

Подозреваемый признал свою вину и отдал полицейским видеоматериалы, которые приобщили к делу о незаконном изготовлении и хранении порнографических материалов.