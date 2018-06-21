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В Москве мажоры на Merсedes устроили ДТП и сгорели заживо

21.06.2018 15:48

  Находившийся за рулем Mercedes-Benz 22-летний уроженец Дагестана был злостным нарушителем ПДД.

В Москве на Кутузовском проспекте произошло смертельное ДТП с участием пяти автомобилей. Погибли виновник аварии, 22-летний Рахматуллах Гаджиев, и его пассажир. Они сгорели заживо в Mercedes-Benz AMG CLS 63 после того, как он врезался в микроавтобус Fiat на скорости 200 км/ч.

Мажоры на Merсedes устроили ДТП на Кутузовском и сгорели заживо

Кроме того, скончалась женщина-пешеход, которую перед столкновением сбили мажоры. Два человека из Fiat были госпитализированы, один из них — в тяжелом состоянии. По касательной Mercedes задел еще и Hyundai Solaris, но в нем никто не пострадал. 

Как сообщает Telegram-канал 112, Гаджиев являлся уроженцем Дагестана и злостным нарушителем ПДД — у него десятки неоплаченных штрафов за превышение скорости. Цена машины, которой управлял 22-летний мажор, начинается от 6,5 млн рублей, уточняет канал.  // Преступная Россия

 

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