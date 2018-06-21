В Николаева водители устроили стрельбу на глазах у десятков детей

В центре Николаева произошла перестрелка между водителями на глазах у детей. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает патрульная полиция области в Facebook.

Инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.

Отмечено, что у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.

"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных.