Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Николаева водители устроили стрельбу на глазах у десятков детей

21.06.2018 16:00
Причиной конфликта стало место на парковке
В центре Николаева произошла перестрелка между водителями на глазах у детей. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает патрульная полиция области в Facebook. 
 
Фото с места происшествия
 
Инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.
 
Отмечено, что у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них. 
 
 
"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных. 
 
Как передают местные СМИ, на месте происшествия находились около 50 детей, которые ожидали автобус для отправления в летний лагерь. Портал nikcenter.org пишет, что у детей началась паника и они начали разбегаться в разные стороны. 
 
Издание "Новости-N" уточняет, что водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке. Они оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух. // 112.ua

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...