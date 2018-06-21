В Николаева водители устроили стрельбу на глазах у десятков детей

В центре Николаева произошла перестрелка между водителями на глазах у детей. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом сообщает патрульная полиция
области в Facebook.
Инцидент произошел утром в четверг, 21 июня, на проспекте Центральном возле гостиницы "Николаев". Позже мужчины объяснили правоохранителям, что причиной конфликта стала парковка одного из них. Один из водителей оторвал с автомобиля другого номерной знак и пытался скрыться на своем авто.
Отмечено, что у обоих участников с собой были пистолеты и разрешительные документы на них.
"Патрульными была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, дальнейшие выяснения по делу будут делать следователи", - говорится в сообщении патрульных.
Как передают местные СМИ, на месте происшествия находились около 50 детей, которые ожидали автобус для отправления в летний лагерь. Портал nikcenter.org
пишет, что у детей началась паника и они начали разбегаться в разные стороны.
Издание "Новости-N" уточняет, что водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" не смогли поделить место на парковке. Они оба достали оружие травматического действия и произвели несколько выстрелов в воздух. // 112.ua