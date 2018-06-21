У Києві оперативники затримали автоугонщика з кримінальним стажем

Підібравши ключі, зловмисник відчинив дверцята чужої «Тойоти» та поїхав із місця події. Тепер чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія трапилася вночі на вулиці Волгоградській. До поліції від 29-річного киянина надійшло повідомлення про те, що він виявив відсутність свого автомобіля, який напередодні припаркував неподалік від місця проживання.

Як розповів старший оперуповноважений Солом’янського управління поліції Володимир Пихонін, прибувши на виклик, оперативники почали відпрацьовувати територію:

«Упродовж доби ми встановили місцезнаходження транспортного засобу та затримали зловмисника. Правопорушником виявився 24-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень і вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків».

Під час досудового розслідування працівники поліції з’ясували, що зловмисник причетний ще до одного незаконного заволодіння транспортним засобом у Оболонському районі столиці, який він скоїв у лютому 2018 року. Оперативники знайшли машину на вулиці Саксаганського, а зловмисника затримали за місцем мешкання на вулиці Червоній.

Під час відтворення чоловік повідомив правоохоронцям про те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння та вирішив ключем від свого автомобіля спробувати відчинити припаркований транспортний засіб.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Правопорушнику оголошено про підозру. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва