Двох порушників на автомобілі, які проривалися до РФ, затримували із попереджувальними пострілами

Так, під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух транспортного засобу без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону.

Прикордонники Луганського загону, виконуючи завдання по охороні державного кордону в районі операції Об’єднаних сил, затримали двох громадян, які намагались потрапити до РФ поза встановленими пунктами пропуску.

Так, під час патрулювання прикордонний наряд в районі населеного пункту Нижньобараниківка Луганської області, що неподалік кордону, помітив рух транспортного засобу без реєстраційних номерів в напрямку державного кордону. На законну вимогу зупинитись, водій не відреагував та почав збільшувати швидкість, намагаючись втекти від прикордонників. В ході переслідування правоохоронці застосували зброю шляхом здійснення попереджувальних пострілів вгору. Тільки після цього транспортний засіб марки «ВАЗ» зупинився.

Водія з пасажиром затримано, складено документи адміністративного затримання а також, за рішенням суду, за ознаками статті 185-10 КУпАП щодо злісної непокори законному розпорядженню прикордонників, накладено штраф у розмірі 1020 гривень кожному. // ДПСУ