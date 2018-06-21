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Головний інженер з локомотивного депо Київ-Пасажирський, завдав збитків «Укрзалізниці» на півмільйон

21.06.2018 17:05

Прокуратурою Київської області повідомлено про підозру головному інженеру виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця», який зловживаючи службовим становищем завдав збитків ПАТ «Укрзалізниця» на суму понад півмільйона гривень

Установлено, що чоловік, працюючи на посаді головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», будучи службовою особою, займався організацією вхідного контролю якості та кількості продукції, що надходить в депо, а також будучи головою відповідної комісії, відповідав за проведення вхідного контролю.

Протягом червня – вересня 2016 року на виконання умов договорів про поставку товарів, укладених між ПАТ «Українська залізниця» та двома товариствами, до виробничого підрозділу локомотивне депо Київ-Пасажирський надійшли колодки секційні для електровозів серії ЧС в кількості 3 600 шт, які за своїм хімічним складом не відповідають умовам договорів. 

Однак, головний інженер, використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах товариств-постачальників, будучи обізнаним з технічними умовами, яким повинна відповідати колодка секційна для електровозів серії ЧС, організував приймання неякісного товару. 

Вказане призвело до того, що за непридатний до виробництва товар регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на рахунки постачальників безпідставно перераховані кошти на суму понад півмільона гривень за товар, який не відповідає умовам договору та нормативно-технічній документації, що завдало істотної шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки. 

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. 

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 

Прес-служба прокуратури Київської області

 

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