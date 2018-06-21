ГПУ повторно внесет представление на снятие неприкосновенности с нардепов, «крышуемых» коллегами

Генеральный прокурор Юрий Луценко обещает второй раз внести на рассмотрение Верховной Рады представление о снятии неприкосновенности с народных депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева и Александра Пономарева в связи с ненадлежащей работой регламентного комитета.

Об этом Луценко заявил сегодня с трибуны Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

“Я обязательно внесу представление на четырех народных депутатов по-новому в Верховную Раду Украины. Но учитывая то, что срок вашей работы, уважаемые коллеги, заканчивается до летних каникул, я вынужден буду это сделать в конце августа... Я призываю, чтобы в следующий раз все фамилии — Вилкула, Колесникова, Дунаева, Пономарева рассматривала Верховная Рада Украины, пользуясь действующим законом”, — сказал Луценко.

При этом он призвал депутатов “прекратить игры в депутатскую самооборону от определенной законом ответственности”.

Напомним, регламентный комитет, который обязан рассматривать представление Генерального прокурора Юрия Луценко в его присутствии, собрался отдельно и вернул ему документы через председателя Верховной Рады Украины в связи тем, что “они не понимают, что они получили”.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с нардепов Дунаева и Пономарева, а впоследствии — из нардепов Колесникова и Вилкула.