В Киеве прокурор «переквалифицировался» в наркодельца

Мужчина получил посылку с прекурсорами, которые планировал использовать для изготовления психотропа

Бывший прокурор у себя дома организовал мощную нарколабораторию по изготовлению афметамина и дальнейшего сбыта на территории Киева.

Фото: facebook.com/DPN.NP

Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.

Когда мужчина получил посылку с прекурсорами, которые планировал использовать для изготовления психотропа, то был задержан работниками управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве. "Безотлагательно проведен обыск по месту жительства, во время которого изъят готовый к продаже амфетамин, прекурсоры, каннабис, лабораторное оборудование для изготовления психотропа, а также пистолет", – говорится в сообщении. // Сегодня