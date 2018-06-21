В Киеве прокурор «переквалифицировался» в наркодельца

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Мужчина получил посылку с прекурсорами, которые планировал использовать для изготовления психотропа
Бывший прокурор у себя дома организовал мощную нарколабораторию по изготовлению афметамина и дальнейшего сбыта на территории Киева.
Фото: facebook.com/DPN.NP
Об этом сообщили в Департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины.
Когда мужчина получил посылку с прекурсорами, которые планировал использовать для изготовления психотропа, то был задержан работниками управления противодействия наркопреступности ГУНП в г. Киеве. "Безотлагательно проведен обыск по месту жительства, во время которого изъят готовый к продаже амфетамин, прекурсоры, каннабис, лабораторное оборудование для изготовления психотропа, а также пистолет", – говорится в сообщении. // Сегодня
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