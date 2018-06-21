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Денисова: У Сенцова начались проблемы с сердцем и почками

21.06.2018 18:20

Омбудсмен сообщила, что Сенцов находится в медчасти колонии

У украинского политзаключенного Олега Сенцова на фоне голодовки начались проблемы с сердцем и почками. Сейчас он находится в медчасти колонии. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Олег Сенцов. Фото из архива.

Она сообщила, что переговорила с адвокатом Сенцова, которому удалось посетить своего подзащитного.

"По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра", - рассказала Денисова.

Также она сообщила, что на 26-й день голодовки у Сенцова произошел кризис. Его доставили в больницу за пределами колонии и пытались принудительно накормить, однако он отказался. После этого его вернули в медчасть колонии вместе с аппаратом для принудительного кормления.

Адвокат Сенцова уточнил, что кризис может повториться в любой момент, заявила Денисова.

Ранее Денисова сообщала, что достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова на данный момент нет. С требованием предоставить медицинскую документацию о его состоянии к российским властям также обратился Европейский суд по правам человека. // 112.ua

 

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