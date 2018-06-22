3:0!: Хорватия «уничтожила» Аргентину на ЧМ-2018

Аргентина - Хорватия 0:3

Гол: Ребич, 53, Модрич, 81, Ракитич, 90+2

Аргентина: Кабальеро, Тальяфико, Меркадо, Отаменди, Маскерано, Сальвио (Павон, 56), Перес (Дибала, 68), Меса, Акунья, Агуэро (Игуаин, 55), Месси.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич (Ковачич, 82), Ребич (Крмарич, 57), Манджукич.

Матч начался с хороших скоростей. И с первого момента, который создали хорваты - Манджукич бил с острого угла, но Кабальеро справился с ударом. Аргентинцы ответили ударом в защитника в исполнении Агуэро. После этого настало затишье. Команды много держали мяч в центре поля, но моменты не возникали.

Вплоть до начала второго тайма, когда хорваты открыли счет в матче. Вратарь аргентинцев Кабальеро грубо ошибся, выбивая мяч из своей штрафной, мяч прилетел к Ребичу, который слету отправил его в ворота. Аргентина попыталась отойти от шока, играя в атаках, но оборона Хорватии "вязала" все попытки южноамериканцев. А если Месси и ко добирались до финального удара, в дело вступал Субашич.

А в финальную десятиминутку хорваты добили соперника. Сначала у капитана команды Луки Модрича получился шикарный удар издали. А в добавленное время балканцы убежали в еще одну контратаку, которую завершили спокойным розыгрышем и голом Ракитича в пустые ворота.

Напомним, в первом матче дня Дания и Австралия разошлись вничью. Затем Франция минимально обыграла Перу. // 112.ua