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В Хмельницкой области мошенники «косят» под руководителей прокуратуры

22.06.2018 00:43

Мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры области, появились в Хмельницкой области. 

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

В Хмельницкой области орудуют мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры

"Сегодня от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов неправовым способом", – говорится в сообщении.

Прокуратура призвала информировать ведомство об известных фактах мошенничества для выявления и недопущения подобных случаев.

 

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