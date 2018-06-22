В Хмельницкой области мошенники «косят» под руководителей прокуратуры

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Мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры области, появились в Хмельницкой области.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Сегодня от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов неправовым способом", – говорится в сообщении.
Прокуратура призвала информировать ведомство об известных фактах мошенничества для выявления и недопущения подобных случаев.
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