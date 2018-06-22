В Одесской области полицейский попался на взятке в $3 тысячи

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили оперуполномоченного одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области на взятке.
Об этом сообщила пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке оперуполномоченного одного из районных подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области. Оперативники спецслужбы установили, что старший лейтенант полиции требовал от местного жителя три тысячи американских долларов за непривлечение к уголовной ответственности за хранение наркотиков", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали на рабочем месте во время получения им всей суммы неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась при поддержке подразделения внутренней безопасности Национальной полиции.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия.
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