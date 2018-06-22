Грабитель забросал кровать женщины лепестками роз и... забрал четыре тысячи долларов

Похищенные средства парень потратил на игровые автоматы и на собственные нужды

В Киевской области оперативники задержали "розового" грабителя.

Как рассказали в ГУ НП в Киевской области, по своему сюжету это напоминает голливудские фильмы о любви: молодая женщина проснулась ночью из-за того, что ее кровать забросали лепестками роз. Однако намерения неизвестного мужчины были преступные – он открыто похитил 4 тыс. долларов США и скрылся в неизвестном направлении.

Событие произошло в начале июня в селе Петропавловская Борщаговка. Более двух недель понадобилось работникам Киево-Святошинского отдела полиции для того, чтобы установить личность грабителя и задержать его.

Задержали злоумышленника в Обуховском районе. Им оказался 23-летний молодой человек, уроженец Киевской области.

Работники полиции восстановили ход событий. В тот день молодой человек бродил по улицам Петропавловской Борщаговки, когда у одного из домов случайно увидел богатую женщину за рулем автомобиля. Он решил ночью "зайти" к ней в гости. А для "романтичности" сорвал на соседнем дворе розы.

Молодая женщина не испугалась незваного ночного "гостя". Она спокойно вела переговоры с грабителем и отдала свои сбережения, чтобы тот не нанес ей физического вреда. Как только парень покинул дом с чужими деньгами, женщина позвонила в полицию.

Похищенные средства парень потратил на игровые автоматы и на собственные нужды.

Грабителю объявлено подозрение по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, судом ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. За совершение ограбления ему грозит лишение свободы до восьми лет. // Сегодня