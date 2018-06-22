Наблюдатели ОБСЕ обнаружили на оккупированном Донбассе десятки танков и другую технику боевиков

Боевики часто препятствуют осуществлению мониторинга, не пускают на свои военные объекты.

Несмотря на договоренности, боевики на оккупированном Донбассе не отводят от линии разграничения тяжелое вооружение.

Это подтверждают данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

В частности, на юго-запад от Луганска (район Бугаевки) обнаружили 18 гаубиц разного калибра. В этом же районе и вблизи Шимшиновки на Луганщине - 32 танка различной модификации.

Боевики также размещают военную технику в жилых кварталах - в Новоласпе Донецкой области и Первомайске на Луганщине. Там обнаружили три бронированные машины (одну типа БТР, два типа БМП), а также пять единиц бронированной техники (МТЛБ).

Ситуация на Донбассе Боевики стреляли только в районе Мариуполя. Ситуация на Донбассе

В районах Антрацита и Алчевска обнаружили перемещение колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков. Они двигались со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией.

"Указанное свидетельствует обычно об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей. Циничной также является позиция боевиков относительно запрета доступа патрулей ОБСЕ к военным объектам, расположенных вблизи города Донецка. В частности, категорические отказы относительно осуществления верификационных мероприятий мест размещения отведенного вооружения наблюдатели Миссии получили от боевиков в районах населенных пунктов Гольмовский и Маркино. Свои отказы они объясняют выполнением соответствующих "приказов командиров", которые противоречат предыдущим их псевдо-приказам относительно "запрета необоснованного ограничения свободы передвижения наблюдателей СММ ОБСЕ в местах хранения отведенного вооружения", - отмечает украинская сторона СЦКК.

Боевикам невыгодный объективный мониторинг, ведь они не отвели с передовой тяжелое вооружение.

"Такие факты являются очередным доказательством незаинтересованности главарей оккупационной администрации Российской Федерации в объективном мониторинга СММ ОБСЕ ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также попыткой скрыть отсутствие вооружения и военной техники в местах их постоянного хранения в соответствии с Минскими договоренностями", - подчеркивает украинская сторона СЦКК. // ТСН