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На Буковине люди избили водителя, который насмерть сбил подростка-велосипедиста (видео)

22.06.2018 09:33

 Возмущенные местные жители набросились на автомобилиста и начали его избивать. Водителя от толпы спасла полиция.

Авария произошла в селе Лукавцы на Буковине. Как говорят свидетели, парень не увидел машину, которая ехала на иностранных номерах, она неслась слишком быстро, и водитель не успел затормозить.

Избитому водителю грозит 8 лет за решеткой / Кадр из видео ТСН

От полученных травм 15-летний подросток скончался в карете "скорой".

Как сообщает ТСН, как водитель сбил ребенка видели около десятка людей. Возмущенные жители села набросились на автомобилиста и начали его избивать. 

Водителя от толпы спасла полиция. Там открыли уголовное производство, водителю грозит 8 лет за решеткой. // УНИАН

 

 

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