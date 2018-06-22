На Буковине люди избили водителя, который насмерть сбил подростка-велосипедиста (видео)

Возмущенные местные жители набросились на автомобилиста и начали его избивать. Водителя от толпы спасла полиция.

Авария произошла в селе Лукавцы на Буковине. Как говорят свидетели, парень не увидел машину, которая ехала на иностранных номерах, она неслась слишком быстро, и водитель не успел затормозить.

От полученных травм 15-летний подросток скончался в карете "скорой".

Как сообщает ТСН, как водитель сбил ребенка видели около десятка людей. Возмущенные жители села набросились на автомобилиста и начали его избивать.

Водителя от толпы спасла полиция. Там открыли уголовное производство, водителю грозит 8 лет за решеткой. // УНИАН