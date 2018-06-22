У столиці грабіжники відібрали в чоловіка 158 біткоїнів, вартістю 68 млн. гривень

23 травня слідчий подав клопотання в Печерський районний суд м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів осіб, які пограбували громадянина. Серед викрадених цінностей були айфон, макбук, 800 доларів та 158,89 біткоїнів.

В судовому рішенні вказується, що потерпілий зустрів грабіжників на парковці торговельно-разважального центру «Плазма». Там потерпілого насильно посадили в машину і відвезли в гараж, де і сталося пограбування. Загальна сума пограбування склала 68 028 198 гривень. Основною цінністю були біткоїни, їх вартість на момент пограбування становила 68 005 843 гривень.

«Вказані особи, незаконно утримуючи потерпілого у гаражному приміщенні, шляхом вимагання заволоділи майном останнього, а саме: телефоном iPhone, телефоном Sony, ноутбуком Macbook , 800 доларами США (що відповідно курсу валют НБУ станом на 27.12.2017 становить 22 355,65 гривень) та 158,89 Bitcoin, (що відповідно до курсу криптовалюти станом на 27.12.2017 становить 68 005 843,15 гривень), тобто майном на загальну суму 68 028 198,80 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України вважається особливо великим за розміром», — говориться в судовому рішенні.

Суд надав слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів підозрюваних, а саме інформації оператора мобільного зв’язку. Слідство триває. // opendatabot.com