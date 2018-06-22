Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

«Токийское сжатие»: лица и позы пассажиров метро столиці Японии в час пик

Голосование

Накажут ли наглых «мажоров» за создание аварийной ситуации и избиение депутата Найема

Да, в полном соответствии с Законом
Нет, денег хватит откупиться
Не знаю что и сказать
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Житель Луганщины посадил пасынка на цепь и жестоко избил

22.06.2018 10:07

В полицию обратился 10-летний мальчик, которого сильно избил отчим, приковав цепью к кровати. 

Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Луганской области, передает УНН.

В Луганской области мужчина приковал пасынка цепью и жестоко избил

"Сотрудники полиции мгновенно отреагировали на сообщение 10-летнего мальчика, который позвонил в полицию и рассказал о том, что отчим сильно его избил", - говорится в сообщении.

На месте происшествия выяснилось, что мальчика сильно избил его отчим - 48-летний мужчина, который в феврале этого года освободился из мест лишения свободы. Но, очевидно, мужчине избиения ребенка было мало. Он, надев металлическую цепь мальчику на шею, пристегнул эту цепь замком к кровати и снова наносил ребенку удары ремнем. А потом, оставив мальчика пристегнутым на цепи в доме, уехал.

"Вернувшись домой через некоторое время, отстегнув цепь, отчим поручил ребенку выполнять работу по дому и на огороде. Воспользовавшись моментом, ребенок побежала к соседям и, попросив телефон, позвонил в полицию. Мать мальчика сейчас проходит курс лечения в медицинском учреждении. По ее словам, сожитель неоднократно бил их обоих, издевался над ней и сыном. Но от страха и боязни, женщина никому об этом не говорила", - отметили в полиции.

По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, сопровождалось задачей физических страданий, открыто уголовное производство по ст. 146 ч. 2 УК Украины. Проводится досудебное расследование.

Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...