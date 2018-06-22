На хабарі затримано завідувача та доцента кафедри Черкаського державного технологічного університету

Черкаською місцевою прокуратурою спільно з працівниками Управління Служби безпеки України в Черкаській області та слідчими Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 21.06.2018 викрито завідувача та доцента кафедри Черкаського державного технологічного університету, які вимагали від студента грошові кошти в розмірі 3100 грн. за сприяння у складанні екзаменаційної сесії.

Зазначених осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України на гарячому безпосередньо під час одержання обумовлених коштів у приміщенні навчального закладу, які вилучено в ході огляду місця події.

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, за попередньою змовою групою осіб ) КК України.

На цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на повне, всебічне та неупереджене з’ясування всіх обставин події, вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Довідково: санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури Черкаської області