В Ужгороді патрульні доганяли та блокували 14-річного водія на чужому авто

Сьогодні, близько 5-ї ранку, на лінію 102 зателефонував ужгородець і повідомив, що невідома особа викрала його автомобіль FIAT Uno, який був припаркований у дворі будинку на вулиці Володимирська.

Їдучи на виклик, в телефонному режимі патрульні зв’язались із заявником, який детально описав всі факти. Охоронці порядку одразу почали опрацьовувати прилеглу територію.

Уже за декілька хвилин на вулиці Загорській патрульні наздогнали схожий за прикметами автомобіль. Його водій, побачивши поліцейське авто, збільшив швидкість та намагався втекти.

Шляхом переслідування та блокуання транспортний засіб зупинили на вулиці Єнківська. За кермом виявився 14-річний хлопець, який підтвердив, що автівка не його і він просто хотів покатися.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу, а також батьків та заявника, повідомляють у Патурльній поліції Закарпатської області.