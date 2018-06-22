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На Харьковщине в столкновении с поездом погибли мотоциклист и его пассажирка

22.06.2018 11:12

В Харьковской области в районе села Кругляковка мотоцикл въехал в поезд, в результате чего погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла вчера, 21 июня, около 18:30 неподалеку от села Кругляковка на железнодорожном перегоне "18-й километр".

Фото: ДТП в Харьковской области (facebook.com/police.kharkov)

"На железнодорожном переезде произошло столкновение электропоезда сообщением "Святогорск-Купянск-Узловой" под управлением 37–летнего машиниста с мотоциклом "Ява". В результате ДТП 26-летний водитель и 24-летняя пассажирка транспортного средства получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. // РБК-Украина

 

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