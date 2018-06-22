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Стрельба и драка возле отеля в Днепре: напавшего на водителя Uber вылавливали из реки

22.06.2018 11:33

22 июня, приблизительно в 2:15, на Сичеславской Набережной, напротив отеля «Днепропетровск», произошел конфликт между водителем такси Uber и пассажирами. Во время словесной перепалки один из мужчин ударил автомобиль, и на его капоте образовалась крупная вмятина. После этого неизвестный несколько раз выстрелил.

Водители такси, пытаясь отобрать у стрелявшего пистолет, повалили его на газон, но злоумышленнику удалось убежать. Об этом Информатор сообщает с места события.

Днепр

Скрываясь от правоохранителей, стрелявший мужчина вскарабкался на пришвартованный катер, спрыгнул в реку и начал грести к другому катеру. Патрульным удалось вытащить беглеца на берег.

Что стало причиной конфликта между водителем такси и пассажирами, на данный момент неизвестно. Правоохранителям также не удалось обнаружить оружие: вероятно, пистолет утонул в реке.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. А нескольких участников конфликта доставили в Соборное отделение полиции.

 

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