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Жительница Никополя в барах «добывала» у мужчин телефоны

22.06.2018 11:45

Злоумышленница просила у мужчины телефон позвонить и исчезала

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, передает Depo.Днипро.

Злоумышленница просила у мужчины телефон позвонить и исчезала

В Никополе полиция задержала 29-летнюю мошенницу. Женщина подходила и знакомилась с пьяными мужчинами на улицах города, возле кафе, баров. Затем, под предлогом позвонить, попросила у них телефон. С ним она отходила в сторону и покидала место преступления.

Задержать женщину удалось после очередного преступления. Против женщины уже было направлено в суд несколько дел за кражи и ограбления.

Ей инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 190 УК Украины. По санкции статьи мошеннице грозит лишение свободы до трех лет

Женщине объявили о подозрении и избрали меру пресечения - содержание под стражей.

 

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