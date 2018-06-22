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В Украине сузят ширину полос движения на дорогах

22.06.2018 12:24

В Минрегионе отметили, что такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины изменило государственную строительную норму (ГСН), предусматрев сужение ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Иллюстрация REUTERS

Как сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, соответствующие изменения содержатся в новой ГСН «Улицы и дороги населенных пунктов».

«Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения - около 3-3,25 метров - подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью. Поэтому в новой ГСН относительно улиц и дорог мы решили пересмотреть и адаптировать эту норму к европейским, соответственно сузив ширину полос движения на украинских дорогах при их проектировании и строительстве», - написал он.

По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать: повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м. На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Парцхаладзе отметил, что обновленная ГСН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года. // УНИАН

 

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