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Неизвестные в Киеве сожгли 11 киосков у метро на Осокорках (фото)

22.06.2018 12:35

Спасатели вовремя успели потушить огонь, иначе пожар мог распространиться на другие торговые точки

В Киеве на улице Срибнокольской, что на Осокорках, у входа в станцию метро случился крупный пожар – горели торговые площади.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"; ГСЧС

Как сообщает корреспондент "Сегодня", всего выгорело 11 киосков, в которых, среди прочего, торговали одеждой, размещались кафе, аптека, маникюрный салон и другое.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"; ГСЧС

По словам, очевидцев, ночью трое неизвестных в масках забросали бутылками с горючей смесью торговые площади, что и спровоцировало пожар.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"; ГСЧС

Как сообщили в ГСЧС по Киевской области, на место происшествия сразу же были направлены дежурные спасатели, которые установили возгорание на площади в 150 кв. м. Пожар случился около трех часов ночи, но уже в 4:00 огонь потушили.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям пожарных, удалось предотвратить возгорание соседних киосков.

"К ликвидации пожара было привлечено 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 45 человек личного состава. Погибших и травмированных нет", – сказали в ГСЧС. // Сегодня

 

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